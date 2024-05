Giovani e disagio mentale, il convegno di Lions Lucca Host

Il Lions Club Lucca Host, nell’ambito delle iniziative di carattere sociale e di servizio per il

territorio, organizza per domani alle ore 9.30 al Complesso di S.Micheletto, il convegno “Giovani e disagio mentale: tra nuovi disturbi e possibili strategie d’intervento sul tema della salute mentale nei giovani e negli adolescenti”. Il disagio mentale nei giovani ha dimostrato un allarmante aumento negli ultimi anni, non solo per la maggior incidenza e gravità di disturbi mentali quali i disturbi d’ansia, depressivi, della condotta alimentare, da deficit dell’attenzione e iperattività (Adhd) ma anche per la comparsa di nuovi quadri psicopatologici e fenomeni correlati al costante mutamento della nostra società, come la dipendenza da internet e dalle nuove tecnologie e bullismo. Se da un lato emerge l’importanza di fornire a educatori e famiglie gli elementi per comprendere, intercettare e affrontare precocemente il disagio mentale nei giovani, dal mondo dello sport emergono oggi innovazioni di trattamento e miglioramento della salute mentale.

Introdurrà il convegno il presidente del Lions Club Lucca Host, prof Enrico Gonnella e interverranno psichiatri e neuropsichiatri infantili, quali: la prof.ssa Claudia Carmassi, professore associato di Psichiatria dell’Università di Pisa, le Dott.ssa Annarita Milone e Chiara Pfanner dell’IRCCS Stella Maris di Pisa, il dott. Silvio Presta, Professore a Contratto dell’Università di Pisa e Medical Partner Pharmanutra-Luna Rossa Human Performance Team-Direttore Mental Team dell’America’s Cup Barcellona 2024, il dott Gianluca D’Arcangelo, Direttore Sanitario del Centro Santa Teresa e degli Orti di Ada di Lucca, il dott. Marco Saettoni, Docente Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Grosseto e Università G. Marconi di Roma, la dott.ssa Cristina Mazzullo del Centro Santa Teresa di Lucca. Modereratori il dott. Raffaele Domenici e la dott.ssa Miria Tenucci.