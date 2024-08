Giovani artiste del futuro. L’incontro con il sindaco

I bozzetti dei murales per le celebrazioni di Don Aldo Mei sono stati realizzati dalle studentesse del liceo Passaglia che, accompagnate dalla professoressa Ilaria Borrelli, sono state ricevute dal sindaco Giordano Del Chiaro e dall’assessora alla cultura Claudia Berti. I bozzetti sono stati realizzati da Amy Pandolfi, Gaia Querchi, Alessia Rosellini, Giulia Matteucci, Loreline Silvi, Duccio Lazzareschi e Ismael Messaoud, e stasera in occasione dell’80esimo anniversario della fucilazione di Don Aldo Mei per mano dei nazifascisti, saranno esposti in piazza Don Aldo Mei a Ruota dove, con inizio alle 21.15, sarà rappresentata anche la performance teatrale ‘La terra è memoria’, curata dall’Associazione teatrale ‘Nando Guarnieri’, per la regia di Miriam Iacopi. A recitare saranno Patrizia Landi, Nadia Niccheri, Annalisa Godi, Amalia D’Ambrosio, Giorgio Nieri, Sofia Cassarà e Anna Baccei. Musiche a cura del violoncellista Arion Daci, dell’Istituto musicale "Boccherini" e consulenza storica di Emmanuel Pesi dell’Isrec di Lucca.

"Ringrazio le studentesse e gli studenti del liceo ‘Passaglia’ per questi bei bozzetti realizzati in memoria di Don Aldo Mei - afferma l’assessora alla cultura, Claudia Berti – le iniziative per ricordare gli 80 anni dall’uccisione di Don Aldo Mei segnano l’inizio di un percorso commemorativo con cui, come Comune, intendiamo valorizzare i momenti cruciali della nostra storia, dalla Resistenza fino agli anni della Liberazione, culminando nella nascita della Repubblica e nella stesura della Costituzione. Attraverso una serie di iniziative e proposte inclusive, ci proponiamo di trasmettere l’importanza di quei valori. Oggi più che mai, diffondere questi ideali rappresenta il principale strumento per contrastare la rabbia, l’indifferenza e l’individualismo che caratterizzano il nostro tempo".

Le celebrazioni in ricordo di Don Aldo Mei proseguiranno mercoledì 7 agosto, alle 18.30, nella Cattedrale di San Martino a Lucca con la concelebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della Conferenza Episcopale italiana. A seguire al Palazzo Arcivescovile ci sarà l’inaugurazione di una targa in memoria dei presbiteri e dei religiosi uccisi dai nazisti in provincia di Lucca. Massimo Stefanini