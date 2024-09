Perde il portafogli con 1.800 euro, ragazzo lo trova e lo restituisce: “Non sarebbe stato giusto tenerli”

Lucca, 8 settembre 2024 – “Voglio ringraziare Paolo, un ragazzo di 16 anni speciale”. Una bella storia, raccontata direttamente dal protagonista. “Venerdì scorso ho cenato in centro a Lucca con degli amici - racconta Antonio Pasquini, a suo modo protagonista della storia -. Prima di tornare a casa mi sono fermato a fare benzina, e mi sembrava tutto in ordine. La mattina mi sono alzato presto, perché doveva arrivare un idraulico a fare dei lavori a casa. Solo a quel punto mi sono accorto di non avere più il portafoglio”. A quel punto sono iniziate le ricerche, ed è stata fatta la denuncia ai carabinieri.

“Due giorni dopo mi hanno chiamato i militari - continua Antonio -, per dirmi che avevano ritrovato il mio portafoglio. La cosa sorprendente è che all’interno c’erano tutti i documenti, tutte le carte di credito e perfino tutti i contanti che mi sarebbero serviti per pagare i lavori in casa, si parla di oltre 1800 euro. Ho chiesto subito di incontrare chi lo avesse trovato, e si tratta di un ragazzo di 16 anni, Paolo. L’ho incontrato, gli ho dato 300 euro come ricompensa e gli ho promesso che lo porterò al prossimo salone navale”.

Paolo, nonostante qualche amico lo avesse consigliato di tenersi i soldi e non dire niente, ha dato prova di maturità e sensibilità. “So quanta fatica si fa per guadagnare - ha detto il giovane ad Antonio - Non sarebbe stato giusto tenere i soldi trovati per strada”.