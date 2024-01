Giovane arrestato dalla Polizia ferroviaria. Era ricercato da Lucca

Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno arrestato a Pistoia un marocchino di 35 anni, sul quale pendeva un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Lucca. Gli agenti si sono insospettiti dal suo atteggiamento in quanto l’uomo, alla vista della pattuglia, tentava di evitarlia nascondendosi tra i numerosi passeggeri in arrivo con un treno proveniente da Firenze. Fermato per un controllo, si contraddiceva più volte sulla sua effettiva residenza e sulle proprie generalità. E’ poi emerso che aveva numerosi precedenti ed era ricercato. Ora è in carcere a Prato.