Giornate “Fai“ d’autunno. Il Convento di San Francesco apre le porte al pubblico

Le Giornate Fai d’autunno 2024 celebreranno il convento dei Frati Francescani di Borgo a Mozzano. Il Convento di San Francesco, un gioiello architettonico e culturale, aprirà infatti le sue porte al pubblico sabato 12 e domenica 13 ottobre, in occasione delle Giornate FAI di autunno, celebrando i suoi 500 anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1524. Questo luogo storico, simbolo di solidarietà e amore per il prossimo, ha assunto nel corso dei secoli un ruolo essenziale come centro attivo di volontariato e cultura nella Media Valle.

L’evento è stato presentato in conferenza stampa dai membri del neo gruppo Fai della Media Valle Agnese Benedetti, Pietro Puccini e Francesca Buonamici, alla presenza del Governatore della Misericordia Gabriele Brunini (in foto Borghesi). Attualmente di proprietà della Confraternita di Misericordia di Borgo a Mozzano, che dal 1897 si dedica ai più bisognosi, il convento rappresenta un esempio vivente delle azioni di sostegno agli ultimi promosse dall’Ordine dei Frati Minori Francescano Osservanti. Dal 1981 la Confraternita ha preso in gestione la struttura, continuando l’opera iniziata secoli fa ed entrando in possesso nel 2005 grazie alla donazione da parte dei Frati Francescani.

Quest’anno, tra l’altro, ricorrono anche gli 800 anni dalle stigmate di San Francesco un evento di grande significato per tutti i luoghi dedicati al santo. Al convento, una delle lunette affrescate da Domenico Manfredi da Camaiore, narra l’episodio in modo unico, evidenziandone il forte legame con la spiritualità francescana. Durante le giornate FAI i visitatori avranno l’opportunità di scoprire angoli suggestivi come la chiesa di San Francesco e il raffinato chiostro affrescato. La chiesa, con la sua tipica forma ad aula unica in stile gotico francescano, presenta una volta affrescata che richiama i cieli giotteschi. Tra le meraviglie artistiche spiccano gli altari barocchi neoclassici, nonché un organo storico della famiglia Agati-Tronci risalente al 1893. A conclusione delle visite, domenica alle 17, si potrà assistere ad un evento musicale della Merciful Band con la direzione della Maestra Ilaria Brunini.

Per i soci Fai verrà concessa un’ulteriore esclusiva: l’accesso alla biblioteca del convento, che ospita un prezioso patrimonio di antichi volumi e spartiti musicali. La visite guidate si terranno ogni mezz’ora dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.30. Il luogo è accessibile ai visitatori con mobilità ridotta. Iscrizione alla visita ad offerta libera. Possibilità di tesserarsi al Fai.

Marco Nicoli