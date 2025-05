Giornata premio a Coverciano per i piccoli alunni

Una classe di bambini della primaria di Spianate e una del "La Pira" di Porcari sono andate ad un evento premio a Coverciano. Le due classi quinte sono state chiamate nella sede della FIGC- Federazione Italiana Gioco Calcio, per partecipare alla grande festa della giornata conclusiva nazionale del concorso di Federmeccanica "Eureka! Funziona!". Tutto questo grazie al Progetto LU.ME. Lucca Metalmeccanica., che dal 2015 organizza a Lucca il concorso nazionale dedicato alle scuole del territorio. I bambini e le bambini che hanno partecipato a questa giornata speciale, sono i piccoli inventori di Spianate che hanno dato via al dei giocattoli che hanno chiamato "Namix", e quelli di Porcari che hanno inventato il gioco "Formula 1", anche essi arrivati in finale, e che si sono uniti a tanti altri coetanei, che hanno partecipato come loro al concorso e appositamente arrivati da tutta Italia. Le bambine e i bambini della primaria Nardi di Spianate di Altopascio hanno preso parte all’evento con il loro giocattolo "Namix", con il quale avevano vinto il concorso di quest’anno, sbaragliando ben altre 17 classi di una decina di scuole, nella fase territoriale, categoria classi quinte, del concorso nazionale di Federmeccanica "Eureka! Funziona!", riuscendo da soli a dare vita a un giocattolo meccanico funzionante. Il progetto è sviluppato da Federmeccanica in collaborazione con l’associazione Insegnamento Fisica (AIF) e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), il centro di ricerca con sede principale a Genova e undici centri nel territorio nazionale (Torino, Milano, Trento, Roma, Pisa, Napoli, Lecce, Ferrara) e internazionale (MIT e Harvard negli USA). Il progetto LU.ME. Lucca metalmeccanica è formato da 9 aziende (A. Celli Group, Fapim, Fosber, Gambini, KME Italy, RotorkFluid Systems, Sampi, Toscotec e Valmet Tissue Converting) che operano insieme a Confindustria Toscana Nord in progetti in favore del territorio e delle persone.

B.D.C.