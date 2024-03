Giornata per le vittime delle mafie all’Isi Pertini

In occasione della XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che cade il 21 marzo, l’Isi ”Sandro Pertini” ricorda domani, 19 marzo, tutti gli uomini e le donne che sono state disposte a perdere anche la loro stessa vita in nome di una società più giusta e di un futuro libero da corruzione e disonestà.

L’istituto Pertini dimostra di essere un presidio di legalità a difesa dei principi della democrazia e della nostra Costituzione, promuovendo l’approfondimento delle aree tematiche inerenti le moderne organizzazioni criminali.

La scuola organizza un incontro che avrà come ospiti: il Procuratore della Repubblica, Domenico Manzione (nella foto), Teresa Fiume, zia di Nadia e Caterina Nencioni, vittime della Strage dei Georgofili, e Chiara Vagli, referente di Libera per la Piana Lucchese.

Durante l’evento saranno approfondite le seguenti aree tematiche: La mafia non uccide le donne e i bambini. Storie di donne vittime innocenti di mafie ( Rossella Casini, Rita Atria, Nadia e Caterina, Giuseppe Di Matteo). Il giornalismo d’inchiesta e l’impegno politico (Giancarlo Siani e Giuseppe Impastato) L’importanza della cosa pubblica (Piersanti Mattarella e Pio La Torre) Zona grigia, imprenditoria e corruzione (le vittime dell’ecomafia e del cemento impoverito) Il riciclaggio del denaro sporco nelle piattaforme delle criptovalute.