Giornata nazionale del trekking urbano. Lucca protagonista con le Mura

Il 31 ottobre si tiene la ventesima edizione della giornata nazionale del trekking urbano, dove Lucca sarà protagonista con le sue Mura.

Il tema di questa XX edizione è ‘Trekking a Colori‘: pratiche di sostenibilità attraverso i secoli, con visite guidate ed iniziative per far conoscere e raccontare storie, attività ed esercizi di sostenibilità declinata in tutte le sue accezioni (ambientale, economica e sociale). Un modo di vivere il turismo e il territorio in modo slow e sostenibile, attraverso percorsi guidati a piedi che uniscono arte, storia, cultura, natura e tradizioni locali. punto di partenza: Le partenze saranno dall’Info Point sulle Mura al Castello di Porta San Donato Nuova, negli orari 18.30, 18.45 e 19 (un gruppo per ogni partenza, massimo 25 persone). La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione: 0583 442213 o [email protected]. Le tre visite sono realizzate in collaborazione con l’associazione di guide turistiche Lucca Info&Guide.