Giornata mondiale della Croce Rossa Bandiera in Comune

In occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa ieri mattina una delegazione della Croce Rossa comitato di Lucca ha consegnato al sindaco la bandiera dell’organizzazione, che resterà esposta fuori palazzo Santini per tutta questa settimana. La delegazione della Cri era composta dal presidente Fabio Bocca, dal vicepresidente Giuseppe Lembo, dal rappresentante del corpo militare, sottotenente Alessandro Cinquini e da due volontari. Per il Comune, oltre al sindaco Mario Pardini, erano presenti l’assessore Giovanni Minniti, il consigliere con delega alla sanità Alessandro Di Vito e il consigliere Giovanni Ricci.