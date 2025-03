Giornata internazionale della donna. Appuntamento con "Me ne vado" di Marcela Serli

Sabato 8 marzo alle ore 21 in occasione della Giornata Internazionale della donna andrà in scena lo spettacolo

"Me ne vado" un monologo di e con Marcela Serli. Il femminile e il tema delle migrazioni in uno spettacolo autobiografico in versione stand up comedy, in un’alternanza tra comico e tragico.

Lo spettacolo, ad ingresso libero, sarà preceduto alle ore 19

da un incontro che si aprirà con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro. Successivamente interverranno Linda Bertelli, professoressa associata in Estetica presso la scuola IMT Alti Studi Lucca e Marcela Serli, attrice, regista e attrice e autrice dello spettacolo.