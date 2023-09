Giochi da Tavolo, Videogames e Lucca: Scopri la Magia di Lucca Comics & Games

Mentre il gioco da tavolo sarà ancora al padiglione Carducci, con la più ampia tensostruttura a campata unica mai realizzata in Italia e in Europa con oltre 10.000 mq di superficie per ospitare 150 espositori (tra gioco da tavolo,

di ruolo, miniature, trading card game ed artisti),

la produzione fantasy raddoppia e raggiunge gli 800 metri quadri, con il padiglione dedicato in piazza San Martino con ancora più spazio per case editrici, artisti e autori. Ben 20 gli autori e gli artisti provenienti da tutto il mondo, dalla coreana Kim Bo-Young (autrice di fantascienza) a Jonathan Stroud (autore della saga Scarlett & Browne).

Tra gli eventi clou, gli eventi i 50 anni dalla morte di J.R.R. Tolkien con un’imponente mostra ospitata al palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca. Ospite d’eccezione dei festeggiamenti tolkieniani Brian Sibley, autore di testi sul Professore di Oxford e sulle trilogie di Peter Jackson e uno tra i massimi esperti di fantastico internazionale.

I cosplay (le centinaia

di ragazzi in costume che rallegrano la città) avranno a disposizione tutta l’area est della città, e potranno celebrare

il 40esimo del cartone “L’incantevole Creamy“, con un raduno a tema sabato 4 novembre alle 12 al Giardino degli Osservanti, i 60 anni di Dottor Who, oltre ad un mega raduno dedicato ai personaggi DC Comics, con la partecipazione speciale del super ospite del festival Jim Lee.

I videogames veri protagonisti a Lucca Comics & Games vedranno la novità del Palazzetto dello Sport intitolato a Riot Games, dove si svolgeranno le fasi finali dei tornei più importanti dell’anno, dove si affronteranno le migliori squadre italiane di giocatori di League of Legends. Presenti anche Bandai Namco e Bandai Spirits, PLAION che trasformerà la Casermetta San Paolino nella casa di Sonic (personaggio amato dai bambini),con il lancio del nuovo Sonic Superstars, mentre Nintendo avrà ancora lo stand dedicato in piazza Bernardini. Per la prima volta arrivano anche GameStop con 600 mq, Euronics e MediaWorld.