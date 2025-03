’Giardino di eccellenza’. Prestigioso riconoscimento al bosco delle camelie

Il ’Bosco di Camelie di Vito e Gemma’, situato a Piegaio Alto, ha ricevuto il prestigioso titolo di ’Garden of Excellence’ da parte dell’International Cammelia Society. Nella mattina di sabato 1° marzo, presso la Sala Consiliare di Pescaglia si è svolta la cerimonia di conferimento del titolo di Garden of Excellence da parte dell’International Cammelia Society al Bosco di Camelie di Vito e Gemma. Insieme al sindaco Andrea Bonfanti, il presidente della Provincia Marcello Pierucci e l’assessore alla Cultura del Comune di Pescaglia Vito La Spina che hanno aperto la cerimonia. L’importante riconoscimento è stato consegnato dal presidente dell’International Cammelia Society, il professor Gianmario Motta. A riceverlo Gemma Bianchini, moglie di Vito Menchini, insieme al figlio Daniele che ha presentato il nuovo sito web e la moglie Alice Rossi divenuta member rappresentative for Italy dell’International Cammelia Society.

In Italia sono solo quattro i parchi e i giardini che vantano questo importante riconoscimento su un totale di 64 in tutto il Mondo. Il ’Bosco di Camelie’, è un gioiello di 15.000 metri quadri incastonato nelle verdi colline di Piegaio. Il giardino è proprietà della famiglia Menchini, che a partire dal lontano 1975, vi opera con passione e professionalità.

Ad oggi conta più di 1.200 piante di camelia, 200 di magnolia, oltre a numerosissime azalee e ortensie. Nel "Bosco delle Camelie di Vito e Gemma" sono custoditi alcuni dei cultivar più rari di camelia che si possono trovare oggi in Italia tra cui la Augusto Leal de Gouvenia Pinto, la Don Ersilia Fraises de Mgalles, la Maria Soprezioan Loriero, e tante altre varietà provenienti da tutto il mondo.

"Vito Menchini, assieme alla moglie Gemma Bianchini, – ha dichiarato il sindaco Bonfanti – è stato l’ideatore e creatore del giardino e lo ha curato nel tempo con grande dedizione. Vito, scomparso pochi anni fa, è stato per tanti anni dipendente del nostro Comune; parlavamo spesso di questa sua grande passione e dei lunghi viaggi che intraprendeva in tutto il mondo per partecipare ai congressi dell’International Cammelia Society. Da ogni viaggio, riportava nuove qualità di camelia, arricchendo di volta in volta il suo giardino fino a renderlo un ’fiore all’occhiello’ del nostro Comune".

Marco Nicoli