Giannotti: "Abbiamo difficoltà grandi"

Oltre alla giunta e ai consiglieri comunali, al consiglio straordinario sono intervenuti Umberto Quiriconi, presidente dell’Ordine dei medici di Lucca, Rossana Giusfredi, responsabile del tribunale dei diritti del malato, Michele Massari della Cgil, Pietro Casciani della Uil, Giulio Baldacci della Cisl, Nico Lucchesi, infermiere al pronto soccorso dell’ospedale di Castelnuovo, Mauro Giannotti, governatore Misericordia di Castelnuovo, Gabriele Bertolacci, vicegovernatore della Misericordia di Borgo a Mozzano e Alberta Tomei, infermiera.

Tra i tanti, Pietro Casciani (Uil) e Giulio Baldacci (Cisl), sono intervenuti sull’appoggio alla necessità di cambiare il sistema, rimarcando l’urgenza di invertire la fuga dal pubblico verso il privato. Baldacci ha confermato il bisogno di mantenere il medico sull’ambulanza e Nico Lucchesi ha portato la propria esperienza personale, indicando come la carenza di personale comporti ritardi, lungaggini e inevitabili disservizi a discapito dei pazienti. Il governatore della Misericordia di Castelnuovo e rappresentante del comitato di coordinamento delle Misericordie dell’area lucchese, Mauro Giannotti, nel ringraziare per l’opportunità di dialogo offerta ha portato nel dibattito l’esperienza della sua area di competenza.

"Abbiamo delle difficoltà grandi, siamo al fianco delle istituzioni, ma dobbiamo guardare in che direzione stiamo andando. Come associazioni ci facciamo carico di altri servizi per poter mantenere in piedi quello del 118. Le problematiche che potremo avere sono relative al fatto che aumenteranno le richieste di trasporto alle quali non sapremo rispondere o risponderemo in ritardo, perché non avremo né mezzi né personale che potrà guidare l’ambulanza".

Fio. Co.