Giannoni eletto coordinatore del circolo Fd’I

Massimo Giannoni è stato eletto all’unanimità dall’assemblea degli iscritti coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia La Fenice di Borgo a Mozzano. Giannoni risiede a Valdottavo, è operaio cartario-sindacalista alla Lucart di Diecimo, agricoltore e membro del direttivo dell’Ugl.

Nel suo discorso introduttivo, dopo la nomina, ha tracciato quelli che saranno i punti salienti del suo programma, mettendo al primo posto l‘ascolto costante dei cittadini, delle categorie economiche, delle associazioni "in modo da radicare - ha affermato – l’azione del Partito sulle tante problematiche che affliggono il territorio, con l’obbiettivo di farsi interpreti delle esigenze e delle priorità per poi tradurle all’interno delle Istituzioni in azioni concrete".

"In secondo luogo – ha aggiunto – daremo il massimo sostegno all’attività dei consiglieri comunali del nostro partito con un assiduo confronto con loro. Qui in Borgo siamo all’opposizione, ed è così da diversi anni. Credo sia giusto investire nella formazione continua per dare al nostro comune un’alternativa di governo stabile e duratura".

Prosegue Giannoni: "Alle ultime elezioni europee a Borgo a Mozzano abbiamo ottenuto il 34,7 per cento dei consensi, ma siamo minoranza in comune. Per essere vincenti in chiave locale dobbiamo avviare un percorso che prima di tutto possa avvicinare giovani e giovanissimi alla Politica e riavvicinare chi si è allontanato negli anni".

"Per noi – conclude – fare politica deve essere un gesto d’amore verso le nostre comunità per dar loro il meglio. Per far questo è necessario dotarle di una classe dirigente onesta, impegnata, responsabile e competente".

Marco Nicoli