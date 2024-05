Già in 15mila per Eric Clapton . Pronta la macchina dei concerti

Conto alla rovescia per il via ufficiale al Lucca Summer Festival 2024, domenica 2 giugno alle 21 , con il concerto di Eric Clapton sugli spalti delle Mura. Un maxi evento che richiamerà migliaia di spettatori: già venduti 15mila biglietti per lo show di uno dei più grandi chitarristi di sempre, ma il botteghino procede ancora bene. In vendita anche i biglietti per il grande attesissimo concerto pucciniano diretto dal Maestro Riccardo Muti il 28 gugno sempre sugli spalti delle Mura.

E intanto scattano i provvedimenti della logistica. Chiusura area di spettacolo e aree limitrofe. La sortita del baluardo Santa Maria resterà chiusa da venerdì 31 maggio fino a martedì 4 giugno. Dalle ore 20 di sabato 1 giugno fino alle ore 8 di lunedì 3 giugno il parcheggio Carducci resterà chiuso. Dalla mezzanotte tra venerdì e sabato 1 giugno fino alle 7 di lunedì 3 giugno divieto di sosta con rimozione e divieto di transito veicolare e pedonale intorno all’ex tribunale ossia lungo le Mura – via Montinari – e nel tratto che conduce alla sortita Santa Maria.

Dalla mezzanotte tra sabato 1 e domenica 2 giugno alle ore 6 di lunedì 3 giugno saranno chiusi al transito veicolare e pedonale e divieto di sosta con rimozione viale Carducci (dalla rotatoria di viale Europa verso est), viale della Repubblica, viale Cavour (da viale Carducci a piazzale Risorgimento); divieto di sosta con rimozione in piazzale Risorgimento che verrà temporaneamente riaperto al traffico nei lati ovest ed est. Sempre dalla mezzanotte tra sabato e domenica alle ore 6 di lunedì 3 giugno chiusura della sortita del baluardo San Paolino e del sottopasso ciclopedonale di viale San Concordio (quest’ultimo potrà essere utilizzato solo da portatori di handicap che potranno transitare in direzione Stazione fino alle 20.30 del giorno dello spettacolo). Dalle ore 7 domenica 2 fino alle 6 di lunedì 3 giugno chiusa al transito pedonale la passeggiata delle Mura fra i baluardi San Paolino e Santa Maria. Infine dalle ore 8 di domenica 2 giugno fino al termine del concerto divieto di sosta nel parcheggio in struttura Cittadella, riservato all’organizzazione.

Chiusura dell’area di prefiltraggio est e Porta San Pietro – dalle ore 8 di domenica 2 giugno fino al completamento delle operazioni di pulizia (non oltre le ore 3 di lunedì 3 giugno) divieto di sosta con rimozione e transito in viale Cavour (tra piazzale Risorgimento e via Montanara), viale Regina Margherita (fra via della Repubblica e via Montanara), piazzale Umberto I, piazzale Risorgimento. Nelle stesse date e orari divieto di transito veicolare da Porta San Pietro e in piazzale Umberto I.