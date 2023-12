Ghiviborgo, parla il presidente Remaschi

Pausa natalizia molto serena per il GhiviBorgo, che ha chiuso un ottimo girone di andata al settimo posto in classifica a quota 29, uno score ragguardevole, completato dalla quasi infallibilità fra le mura amiche, con una sola sconfitta (col Livorno) e otto vittorie, che fanno del rinnovato e accogliente "Carraia" di Ghivizzano un autentico "fortino". Il presidente della società della Media Valle del Serchio, Alessandro Remaschi, commenta così i risultati dei ragazzi di Nico Lelli: "direi proprio che siamo molto soddisfatti, sia per la classifica per per il gioco espresso dalla squadra, che cerca sempre il fraseggio, senza snaturare mai le proprie caratteristiche, con tutti i rischi del caso ma con ottimi risultati, fatti di gioco piacevole e redditizio, che hanno portato il GhiviBorgo a fare molto bene contro ogni avversario. Inoltre l’organico è fatto di ragazzi seri e sempre sul pezzo", puntualizza il numero uno biancorossoazzurro, "che lavorano duramente, seguono l’allenatore ed il suo staff, e cercano sempre di crescere, che è poi il nostro attuale obiettivo, quello di far crescere i nostri calciatori sotto ogni aspetto ed in un ambiente ideale". Qualche altro obiettivo di mercato? "Siamo a posto così, con gli ultimi movimenti la rosa è completa, il direttore sportivo ed i suoi collaboratori hanno lavorato molto bene, ed i risultati sono lì a dimostrarlo".

E gli obiettivi da raggiungere da parte della società nell’immediato futuro: "come detto, quello principale di confermare l’attuale processo di crescita della squadra, di arrivare prima possibile alla quota salvezza per poi continuare a valorizzare i nostri ragazzi. Un plauso al tecnico Nico Lelli, giovane e molto ben preparato, che ha saputo dare una precisa identità al GhiviBorgo, è di questo ne siamo tutti molto soddisfatti". Dopo la sosta, prenderà il via il girone di ritorno, ed il Ghivi scenderà a San Giovanni Valdarno domenica 7 gennaio, per riprendere il suo cammino e regalare ai sostenitori di fede colchonera altri risultati importanti.