Gesam Reti: bilancio ok 3 milioni e mezzo di utili

Gesam Reti ha chiuso il bilancio in attivo con un utile netto di 3 milioni e 476 mila euro e ricavi per 17,8 milioni con un incremento di 5,289 milioni rispetto all’anno 2023: ecco i risultati conseguiti dall’azienda di proprietà comunale, attraverso Lucca Holding, la cui assemblea dei soci ha appena approvato il bilancio 2024. Il risultato di gestione evidenzia un incremento del 12% del dividendo distribuito al Comune di Lucca, che è azionista di maggioranza della società.

Il bilancio è stato illustrato all’assemblea dei soci dal presidente di Gesam Marco Agnitti, la cui carica è stata riconfermata per il prossimo triennio. "Questo risultato - dichiara il presidente - conferma dunque, anche per l’esercizio 2024, il trend di crescita positivo per l’azienda nonostante le difficoltà derivanti dal perdurare della guerra fra Russia e Ucraina che, sia pure in modo attenuato rispetto agli anni precedenti, provocano ancora tensione nelle relazioni economiche e sui mercati finanziari".

Tra i dati rilevanti, va segnalato come l’EBITDA (risultato operativo lordo) passa da 7,7 a 9.4 milioni rispetto all’anno precedente con un EBIT (risultato operativo) in crescita del 19,34%. Il dividendo per il socio di maggioranza, Lucca Holding, sale a 1 milione e 286 mila euro, come detto con un incremento percentuale del 12% rispetto al bilancio precedente e con altri 982 mila euro distribuiti ai restanti soci, Toscana Energia e Comune di Capannori. Numeri decisamente confortanti.

"Sono molto soddisfatto del lavoro dell’azienda e di tutti i suoi dipendenti e collaboratori – aggiunge Agnitti – nel corso del 2024 Gesam Reti ha concentrato la propria attività operativa sulla progettazione e manutenzione della rete di distribuzione, aumentando così il valore industriale delle propria rete e dunque rafforzandosi in previsione delle gare per il rinnovo delle concessioni del gas nell’ambito provinciale. Abbiamo poi consolidato il risultato economico dell’azienda, iniziando un rafforzamento delle risorse umane che contiamo di proseguire. È stata poi confermata la certificazione ISO 9001-14001/EMAS che attesta, anche formalmente, la grande attenzione che GESAM ha sempre avuto verso concrete politiche ambientali. Attività e azioni sempre volte a perseguire l’obiettivo di uno sviluppo strategico capace di creare valore per il territorio".

F.Vin.