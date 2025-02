Gesam Gas & Luce: "Crescere con la comunità e investire nel futuro"

"Per un’azienda come Gesam Gas & Luce, il rapporto con i bambini e i ragazzi del territorio è fondamentale. Per questo da subito l’iniziativa de La Nazione è apparsa in linea con i nostri valori". Con queste parole Daniele Sopranzi, direttore commerciale Gesam Gas & Luce, l’azienda che fornisce energia elettrica, gas e prodotti ad alta efficienza, commenta la presenza di Gesam a fianco de La Nazione per l’iniziativa Cronisti in Classe 2025.

"Crescere insieme alle comunità locali – aggiunge ancora Sopranzi – significa investire nel futuro, educando e sensibilizzando le nuove generazioni a temi importanti come l’energia sostenibile e l’innovazione". D’altronde, Gesam rappresenta, da sempre, un punto di riferimento per la provincia di Lucca, dove tutto nasce nella prima metà degli anni Settanta. La sede storica di via I. Nieri angolo Viale Europa accoglie ogni giorno i tanti clienti energetici della città murata e, nel tempo, è stata affiancata da una rete capillare di sportelli sparsi sul territorio provinciale.

Per la Gesam gli investimenti sul territorio non mancheranno in questo 2025 appena iniziato, continueranno le collaborazioni con enti, fondazioni e associazioni sportive e proseguiranno le nuove aperture, insieme all’assunzione di personale locale. "Sostenere l’iniziativa de La Nazione è una scelta che riflette il nostro impegno verso l’educazione e la crescita dei giovani – prosegue il direttore commerciale di Gesam, Daniele Sopranzi – In un’epoca di sovrabbondanza di offerta mediatica, informare l’infanzia e l’adolescenza è una sfida che richiede impegno e dedizione, ma è essenziale per fornire ai ragazzi gli strumenti per comprendere il mondo. Il fine ultimo è stimolare la curiosità, il pensiero critico e accrescere il senso di responsabilità delle nuove generazioni, perché siano pronte ad affrontare le sfide di domani".

"Un territorio che cresce come la Lucchesia e una realtà che ha l’ambizione di crescere con lui – conclude il direttore commerciale della Gesam – hanno bisogno di lavorare in sinergia con scuole, enti e imprese locali, promuovendo una cultura di responsabilità sociale, di rispetto per gli altri e, più in generale per il mondo che li circonda". In questa ottiva l’esperienza di Cronisti in Classe può aiutare le giovani generazioni a confrontarsi con i temi dell’attualità e pone i giovani di fronte alla realtà in cui vivono, avendo modo di scoprire quanto importnate e spesso decisivo sia anche i ruolo delle aziende pubbliche nella gestione del territorio e nello sviluppo delle infrastrutture indispensabili alla vita di ciascuno di noi.