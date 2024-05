Geonova guarda avanti. Nuove assunzioni e macchina high-tech

Circa 2 milioni di euro di investimento e l’assunzione di 5 nuovi dipendenti. Sono i dati della Geonova srl di Fornoli, comune di Bagni di Lucca, che amplia il suo parco macchine e rafforza così la sua posizione di leader a livello nazionale nel settore del sollevamento pesi. Gli acquisti di nuovi mezzi, che vanno ulteriormente ad arricchire la possibilità di interventi riguardano vari settori produttivi, e contribuiranno a facilitare il lavoro dell’azienda. Si tratta di un camion Scania, di produzione italiana, corredato da una gru "Effe" di casa tedesca; alcune Gru cingolate di grandi dimensioni con motore ibrido elettrico e diesel; piattaforme aeree su autocarro di varie altezze e dimensioni ed infine quattro piattaforme cingolate modello "Ragno".

Nel contempo sono stati assunti dall’azienda cinque nuovi operatori specializzati, per aumentare ancora di più le possibilità produttive. La Geonova opera non solo nei lavori su strade statali e autostrade ma anche nel settore navale, ferroviario e aeronautico, con una presenza costante a capillare sul territorio. L’azienda ha sede sociale a Fornoli, nel comune di Bagni di Lucca, fin dalla sua fondazione dagli anni ’70, quindi ormai da 50 anni, continuando a progredire con successo. Ha una sede distaccata, come unità locale, nel comune di Lucca, con rimessaggio, officina ed ufficio di rappresentanza. Una terza sede è nel comune di Borgo a Mozzano in località "Socciglia" dove di recente l’azienda ha provveduto all’acquisto di due capannoni industriali. Una grande realtà industriale, insomma, testimoniata dalla sua storia e dalla capacità di mantenersi al passo con i tempi, adattandosi, anzi prevenendo gli sviluppi tecnologici e mantenendo sempre alti indici di sicurezza. Una realtà che conta molto per incentivare sia il livello occupazione della zona che il prestigio stesso del territorio. Grande soddisfazione per i titolari dell’azienda, che hanno potuto svelare la direzione a cui guardano per il futuro.

"Siamo un’azienda in costante crescita e sempre aggiornata sul mercato e nel modo di intervenire, – afferma il titolare Francesco Giusti – un’azienda che, per questo, appare comunque giovane e lanciata nel futuro. Caratteristiche che sono il segno distinto della nostra attività, per offrire sempre più servizi moderni e competenti alla nostra clientela, sia essa nazionale o territoriale, in piena garanzia e sicurezza".

Marco Nicoli