Gemellaggio tra Fidapa Lucca e Lecce: "Emozione che ci avvicina come sorelle"

Preceduta da una visita guidata nel centro storico di Lecce e da un concerto intitolato “Un viaggio tra le passioni di G. Puccini”, la Cerimonia del Gemellaggio di ritorno tra la Sezione Fidapa di Lecce e quella di Lucca si è svolta domenica scorsa nello splendido e fiabesco Castello Monaci a Salice Salentino. Una Cerimonia molto emozionante condotta da Lidia Faggiano, Presidente della Sezione leccese con gli interventi di Silvia Giannini, Presidente della Sezione di Lucca, delle due Past Presidenti di Lucca e Lecce, Emiliana Martinelli e Silvana Rosato, della Presidente del Distretto Sud Est, Elisabetta Grande, di Fiammetta Perrone e Cettina Corallo, rispettivamente Past Presidente nazionale e Presidente nazionale della Fidapa BPW Italy. Per Silvia Giannini, “Abbiamo evidenziato l’importanza dell’appartenenza a quel meraviglioso mosaico che è la Fidapa ed è dalla gioia di ritrovarsi che scaturisce la forza per contribuire al miglioramento del mondo e questa forza parte dalla capacità di riconoscere in ogni Donna una Sorella”. La delegazione lucchese ha potuto apprezzare l’ ottima organizzazione della Celebrazione del 40° Anniversario della Sezione di Lecce e della Cerimonia delle Candele.