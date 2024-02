Geal, lavori all’acquedotto. Intervento da quattro milioni per la messa in sicurezza

Secondo lotto dei lavori per la messa in sicurezza dell’acquedotto comunale, l’inizio è previsto nell’ultima settimana di febbraio: lo comunica la Geal, che nel 2022 era risultata aggiudicataria di fondi per interventi di messa in sicurezza dell’acquedotto di Lucca, Pnrr M2c414 "Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico", nell’ambito dei finanziamenti dell’Unione Europea Next Generation EU e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Pnrr.

I lavori prevedono l’intervento di risanamento della tubazione adduttrice dell’acquedotto DN 400 di piazza S. Maria, che è stata posata negli anni ’20 del secolo scorso. L’obiettivo è quello di garantire la messa in sicurezza dell’approvvigionamento idrico al centro storico ed alla prima periferia. Per i lavori di attraversamento della Porta S. Maria e l’esecuzione della riabilitazione della condotta esistente, verrà utilizzata la tecnologia a basso impatto, denominata hose lining, che consiste nell’inserimento all’interno della tubazione esistente di una tubazione flessibile ad alta resistenza, quindi una soluzione non distruttiva che consente di riparare il tubo già in esercizio. Data la valenza strategica dell’opera e la presenza di cantieri in aree del centro storico, la pianificazione temporale e la configurazione dimensionale del cantiere sono state concordate ed autorizzate dal settore dipartimentale dei Lavori Pubblici e Traffico del Comune.

I lavori interesseranno progressivamente il triangolo stradale costituito dal primo tratto di via Michele Rosi, angolo via della Zecca, via del Gonfalone, piazza Santa Maria e il primo tratto di via Fillungo compreso fra piazza Santa Maria e l’arco del Portone dei Borghi.

L’intervento di messa in sicurezza dell’acquedotto prevede complessivamente la dismissione di 3 pozzi in area urbana, la realizzazione di circa 2,1 km di rete idrica e 750 m di risanamento di condotte primarie.

La durata complessiva degli interventi è di circa 320 giorni di cantieri. Il valore economico totale è di circa 4,3 milioni di euro di cui circa 3,1 milioni finanziato con i fondi del Pnrr.

L’opera complessiva è stata suddivisa in due lotti di lavorazione, il primo lotto è stato poi ulteriormente ripartito in due fasi. A dicembre 2022 Geal ha già realizzato la fase 1 del lotto I relativi all’intervento eseguito in via del Tiro a Segno, mentre nel mese di gennaio 2024 ha avviato i lavori relativi alla fase 2 del lotto 1, che ha come oggetto l’adeguamento del Pozzo n°1 del campo pozzi Pisa-Livorno, la realizzazione dei collegamenti idraulici, compreso l’attraversamento del Fiume Serchio e la posa di una nuova condotta sulla Via Sarzanese per potersi collegare alla rete idrica di distribuzione, garantendo un’adeguata pressione di esercizio all’ingresso dei distretti idrici presso S. Anna e Nave.

Fabrizio Vincenti