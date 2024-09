Geal la migliore azienda nel 2018 e 2019 per la qualità dell’acqua

Geal è un’eccellenza a livello nazionale: lo confermano i dati sulle aziende top performer e che hanno migliorato maggiormente il servizio resi noti da ARERA, l’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente. Secondo l’ultima indagine resa nota nel 2022, Geal è stata la migliore azienda a livello nazionale, sia nel 2018 che nel 2019 per la qualità dell’acqua depurata. I parametri analizzati sono stati infatti le perdite idriche, la qualità dell’acqua erogata, l’adeguatezza del sistema fognario, lo smaltimento dei fanghi e la qualità dell’acqua depurata,: 5 macro-indicatori1 sulla base dei quali ciascuno degli operatori del servizio idrico è stato analizzato e classificato, dando vita alle graduatorie. E Geal è risultata la migliore azienda sul territorio nazionale se si guarda l’incidenza delle ordinanza di non potabilità, il tasso di campioni non conformi e il tasso di parametri non conformi che vanno a determinare la qualità dell’acqua depurata.