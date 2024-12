Garfagnana: tavolo agricoltura per sostenibilità e sviluppo locale

Per il territorio della Garfagnana, un momento di confronto, valutazione, approfondimento e informazione in merito alle problematiche e opportunità dell’attività primaria, nei settori dell’agricoltura, della forestazione e degli allevamenti animali e ittici, in una prospettiva di sostenibilità economica, ambientale e sociale. Di tutto questo si parlerà domani alle 17.30 a Castelnuovo, nella sala dell’Unione Comuni in via Vittorio Emanuele 9, durante un "Tavolo agricoltura".

Questa prima assemblea servirà per spiegare le finalità e le prospettive del tavolo, provvedendo inoltre alla creazione di un gruppo con la presenza dei rappresentanti delle varie componenti e categorie, dove si svolgerà il confronto. Il lavoro si incentrerà prevalentemente sull’individuazione di linee programmatiche, proposte di azioni di sviluppo, iniziative di coinvolgimento e informazione e verrà fissata un’assemblea periodica di tutte le componenti nella quale discutere e approfondire i lavori del gruppo.

"Invito tutti i soggetti interessati e vicini alle tematiche del campo agricolo e dell’ambiente a partecipare a questo tavolo - dichiara il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani - che l’Ente promuove al fine di dare concretezza alle proprie finalità statutarie che prevedono la promozione ed il coordinamento di iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, nell’interesse delle popolazioni locali e nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali". Questo percorso andrà a coordinarsi con gli importanti progetti che l’Unione Comuni Garfagnana sta portando avanti attraverso la Snai e il Pnrr con la Green Community "GarfagnanaGreenLand".

"Il nostro territorio - conclude la presidente - sta giocando una partita fondamentale per il suo futuro attraverso una rigenerazione che vede coinvolti il tessuto socio-economico e le componenti sociali e culturali, per una visione che metta al centro dell’attenzione la creazione di opportunità in particolare per i giovani".