Garfagnana Fotografia Il festival del... clic

Oggi pomeriggio, alle 18, a Castelnuovo, nella Sala Suffredini, davanti alla Rocca Ariostesca, prende avvio il Festival Garfagnana Fotografia, un insieme di mostre, eventi, premiazioni, lettura di portfolio, incontri e talk, che si protrarranno fino al 6 agosto, con l’organizzazione del Circolo Fotocine Garfagnana.

"Un evento - spiega il presidente del Circolo Fotocine Garfagnana Pietro Guidugli - sicuramente di qualità, con il coinvolgimento di nomi importanti del panorama fotografico italiano. Il nome di spicco dell’edizione 2023 di Garfagnana Fotografia è quello di Lorenzo Cicconi Massi, fotografo e regista marchigiano di Senigallia. La sua mostra “Le Donne volanti“, con 24 foto di grande formato, racconta di una terra marchigiana, in cui le linee dei colli sconfinano nel profilo di donne senza tempo. Sarà esposta in un ampio locale, messo a disposizione dai proprietari, nella zona della Barchetta, in via Nicola Fabrizi, 4B. La Sala Suffredini ospita , invece, dieci lavori fotografici con autori provenienti da tutta Italia che danno davvero un respiro nazionale alla mostra".

In prima fila il portfolio “Vietato morire - Storie di ordinaria resistenza“ di Renata Busettini & Max Ferrero vincitore di Portfolio Italia 2022 e poi “Adagio Napoletano“ di Stefania Adami, vincitrice lo scorso anno del Premio Fosco Maraini per il reportage, “Il popolo dei boschi“ di Gabriele Tartoni vincitore del Portfolio dell’Ariosto 2022, “Lettere dal fronte“ di Monica Benassi, Premio “Terre furiose“ al lavoro a carattere immaginario 2022. Poi i portfolio di Vera Lucia Covolan, Maurizio Guarino, Monica Manghi, Monica Parisi, Alice Dini e il Cofanetto 2023 del Circolo organizzatore.

Dino Magistrelli