Garfagnana Epic, centinaia in mountain bike

Gallicano (Lucca), 1 giugno 2024 – Dopo l’avvio di ieri con la partenza della “Epic Kids”, evento dedicato agli “epici del futuro” impegnati a sfrecciare lungo due sentieri interamente disegnati per loro sul territorio del comune di Gallicano, stamani è stata la volta della “Epic Day” e della storica “Garfagnana Epic”, giunta alla sua decima edizione.

Oltre 400 i partenti solo di oggi, che con la loro mountain bike si sono ritrovati agli Impianti Sportivi di Gallicano per iniziare la loro appassionante avventura, dopo avere preso il via lungo il percorso insieme per poi dividersi tra coloro che stasera faranno ritorno e gli altri che completeranno il loro giro dopo un tragitto di 150 chilometri, con 6400 metri di dislivello, su un tracciato estremamente avvincente e altrettanto aspro e faticoso.

Il Bike Festival 2024, ideato e organizzato dalla guida di Mtb e presidente dell’Associazione Garfagnana Epic, Daniele Saisi, conta per questo speciale decennale circa 500 iscritti, compresi gli epici in erba, e pesca da 5 diverse nazioni, 9 regioni, 34 province e ben 165 comuni. L’evento principe si svolge quasi completamente su sentieri e mulattiere della Garfagnana, che vengono puliti e ripristinati per il passaggio dalla stessa Associazione organizzatrice e fa della sua formula vincente, oltre alla straordinaria e unica impresa sportiva, la conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale del territorio, attraverso il passaggio nei borghi, lungo le fortificazioni e nelle aree di interesse naturalistico, quali Cascio, Castiglione di Garfagnana, Sassorosso, Trassilico, Verrucole e molti altri.

Comitati paesani e associazioni locali in festa e organizzati per offrire ai partecipanti la loro migliore accoglienza, con punti ristoro disseminati lungo il percorso.