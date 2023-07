La Garfagnana sulla Bbc con "Amanda & Alan's Italian Job"

Fabbriche di Vergemoli (Lucca), 3 luglio 2023 – La Bbc a Fornovolasco? Sì, nel suggestivo borgo in Garfagnana (nel comune di Fabbriche di Vergemoli, in provincia di Lucca) per tre mesi si svolgeranno le riprese del programma "Amanda & Alan's Italian Job".

Nelle otto puntate del programma si racconteranno, passo dopo passo, tutte le fasi di ristrutturazione di una delle case cedute a 1 euro nell’ambito dell’iniziativa messa in campo dall’amministrazione, guidata dal sindaco Michele Giannini, per rilanciare il romantico paesino. I proventi della vendita della casa, una volta ristrutturata, andranno in beneficenza.

Una bella occasione di visibilità per Fornovolasco e la Garfagnana che vanno alla conquista del pubblico della Bbc.