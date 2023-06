Gallicano, nasce 'Campus Sportivo' per promuovere benessere e inclusione

Un progetto particolarmente ambizioso dalle tante sfaccettature, con un referente d’eccezione come il docente di Scienze motorie e sportive Giancarlo Marchione. Nasce "Campus Sportivo Gallicano", progetto in via sperimentale indirizzato agli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo di Gallicano nelle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’anno scolastico 202324.Il percorso è organizzato come un corso sportivo multidisciplinare; le attività sono calcio, pallavolo, nuoto, danza moderna, bandiera e tennis. Il diverso tipo di approccio alla pratica sportiva fa la vera differenza, con uno sviluppo lontano dall’agonismo esasperato e rivolto in particolare a quegli alunni che non praticano tale disciplina. Lo sport viene inteso come benessere, valenza sociale e aggregativa, utile a scaricare le tensioni, all’aumento dell’autostima, all’annullamento delle diversità, oltre che come una specie di disintossicazione da internet. Il progetto intende, inoltre, venire incontro a bisogni di carattere organizzativo, come la difficoltà di trasporto delle famiglie e del trasporto pubblico, economico, con l’abbattimento dei costi per le quote dei corsi sportivi, e naturalmente educativo e sociale, con un’impostazione scolastica delle attività senza campionati né impegni nel fine settimana e attività in continuità con il centro scolastico. Il progetto educativo e particolarmente inclusivo, nato da un idea dello stesso Istituto, mira anche valorizzare la situazione logistica unica di Gallicano, con gli impianti sportivi adiacenti all’edificio scolastico. Fiorella Corti