Galeotto fu il messaggio in chat. Il ”caso-Susini” imbarazza il palazzo

Galeotta fu la chat. Fa discutere il messaggio postato per errore dal capogruppo di Lucca 2032 Stefano Pierini nella chat dei consiglieri comunali (di maggioranza e di opposizione) in cui si parla della posizione della dirigente di Sistema Ambiente Caterina Susini. La vicenda è stata portata alla ribalta da un articolo del quotidiano on line La Gazzetta di Lucca che ha pubblicato il messaggio postato per errore, evidentemente giunto per le vie brevi o meno brevi da un consigliere comunale.

"Ciao – vi si legge – cerca di rimarcargli importanza che sia lui stesso e non GDG o Bulgarella o altri a parlare con Iren. Lui ha l’autorevolezza che la carica di sindaco gli dà di poter parlare con il socio di minoranza e chiedere di risolvere il problema Susini?".

GDG si presume sia il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, e Bulgarella l’attuale presidente della Lucchese. Cosa centrino i due con Sistema Ambiente, con Iren (che è il socio di minoranza di Sistema Ambiente) e con la posizione di Susini è, per il momento, un mistero. Che però fa discutere, così come la caccia alla gola profonda che ha fatto arrivare all’esterno il messaggio. Chi sostiene sia un consigliere di maggioranza, chi di opposizione. Il sindaco, per il momento, preferisce non parlare e rinvia a domani, durante un incontro con i giornalisti, il suo commento.

Chi parla è per il momento, invece, il gruppo consigliare del Pd che ha presentato una interrogazione al sindaco e al presidente del consigiio comunale, "Essendo Caterina Susini la direttrice tecnica di Sistema Ambiente, società partecipata del Comune di Lucca – si legge nell’interrogazione firmata da Francesco Raspini, Enzo Alfarano, Gianni Giannini, Serena Mammini e Chiara Martini – l’esistenza di un’eventuale ‘problema Susini‘, non dovrebbe essere misteriosamente evocato in ambigui messaggi inoltrati da un capogruppo di maggioranza ad altrettanto misteriosi destinatari, ma dovrebbe essere esplicitato dal Sindaco di Lucca nei luoghi istituzionalmente preposti, ovvero il Consiglio e la Commissione Partecipate, che meritano di esserne messi al corrente per la loro funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo nei confronti della Giunta e dei suoi indirizzi anche per le società partecipate".

Il Pd chiede chiarimenti anche sul ruolo eventualmente svolto nella vicenda da Del Ghingaro e Bulgarella. "Poiché nel messaggio inoltrato da Pierini – prosegue l’interrogazione – di cui non è chiaro né il destinatario né il mittente originale rispetto al quale il capogruppo di Lucca 2032 si è fatto tramite, si sollecita il Sindaco ad interloquire direttamente con Iren sulla base del presupposto, evidentemente noto al misterioso autore del messaggio, che il Sindaco preferirebbe farsi rappresentare dal Sindaco di Viareggio e/o dal Presidente della Lucchese 1905 nelle trattative con il socio privato di Sistema Ambiente. Ritenendo che una simile allusione, peraltro circolata in ambienti certamente non ostili a questa amministrazione, sia estremamente grave soprattutto perché, se confermata, testimonierebbe che il Sindaco ha necessità di aiuto per esercitare le prerogative e le responsabilità che discendono dalla sua funzione".

F.V.