Gabriella e il “Califfo“. Storia di un grande amore: "Lo porto nel mio cuore"

Quando il Califfo lasciò il cuore a Bagni di Lucca! Fra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 del secolo scorso, Franco Califano incontrava nella cittadina termale Gabriella Bertani (in foto) con la quale intrecciò una relazione che durò qualche anno. Il popolare cantautore romano aveva infatti iniziato a frequentare Bagni di Lucca grazie al presidente dell’allora Azienda Autonoma di Cura e Soggiorno, Stefano Olivieri, che, in accordo con il comune, gli aveva concesso l’uso del Teatro Accademico, dove il Maestro, così veniva chiamato dal suo entourage e poi anche dagli amici locali, preparò il suo ultimo lavoro discografico e curò con il suo gruppo l’allestimento di un nuovo concerto, Memorabile fu la serata gratuita regalata al pubblico per la presentazione del suo concerto, una serata che richiamo all’Accademico il "tutto esaurito" e che suscitò grande entusiasmo.

Califano in quegli anni ebbe un rapporto speciale con Bagni di Lucca, dove in un primo momento soggiornava all’Hotel Bridge di Ponte a Serraglio, a volte con i suoi amici romani più cari, fra cui Antonello Mazzeo, fautore, e oggi presidente, della trasformazione in museo, dopo la sua morte nel 2015, della sua casa di Ardea (Roma), dove sempre numerose sono le visite di artisti ma anche di perone comuni che lo ricordano e lo rimpiangono con nostalgia ed affetto. Successivamente prese in affitto un piccolo appartamento in centro, situato al terzo piano in via Umberto I° alla Villa. Diventò presidente della squadra locale di calcio, che militava in prima categoria, e spesso, quando era libero da impegni artistici, lo si vedeva allo Stadio delle Terme di Fornoli a fare il tifo come un appassionato qualunque durante le partite. Franco Califano si attirò le simpatie di tante persone e nacquero molte amicizie con la gente di Bagni di Lucca, per i suoi modi affabili e semplici, tutto il contrario dello stereotipo del personaggio descritto attraverso il gossip. Frequentava i locali e i ristoranti della zona, partecipando agli eventi, come il torneo di biliardo al Casinò Municipale ed altre iniziative culturali e di intrattenimento. In questo conteso l’incontro con Gabriella, che oggi lo ricorda con gran affetto. "Un uomo buono, semplice e generoso, un poeta, che custodisco nel cuore" Tutto il resto è … noia!

Marco Nicoli