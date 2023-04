Lucca, furto in gioielleria: via gli anelli costosi, tre ladre incastrate dalle telecamere

Lucca, 7 aprile 2023 – Hanno giocato di velocità e destrezza le tre ladre in azione in una gioielleria del centro storico. Dove hanno rubato un portafogli e due anelli. Ma ad incastrarle sono state le telecamere e i loro stessi precedenti alle spalle.

I fatti contestati sono avvenuti nel tardo pomeriggio del 23 febbraio. Intorno alle 18 sono entrate nel negozio facendo finta di essere normali clienti. La titolare le ha accolte, pensando che fossero interessate ad acquistare.

Ma mentre una delle tre la distraeva, le altre due pensavano a portare segno il colpo. "Sono state velocissime - ha raccontato la titolare del negozio - una di loro si è fiondata sulla mia borsa, che era dietro il bancone, dalla quale ha preso il portafogli".

L’altra, invece, ha messo mano direttamente alla vetrina dalla quale ha portato via due anelli, del valore complessivo di 2.600 euro. Poi, con la stessa velocità, sono scappate. Quando la titolare ha capito di essere stata derubata, ha chiamato i carabinieri che si sono subito messi sulle tracce delle tre ma rintracciarle non è stato facile.

Solo una era stata inquadrata bene dalle telecamere del negozio. Poi, dai riscontri, è venuto fuori che erano le autrici anche di furti avvenuti in altre città d’Italia. Sono tutte e tre italiane, parenti tra loro: una 47enne residente a Viareggio, una 26enne e una 16enne - sorelle - residenti ad Aprilia. Le prime due pregiudicate, mentre la giovanissima incensurata. Sono state denunciate, in stato di libertà, per furto aggravato in concorso.