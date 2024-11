Svuotano la cassaforte a muro. Raid notturno: bottino di 20mila euro

Capannori (Lucca), 4 novembre 2024 - Dopo aver disattivato il sistema di allarme, hanno trovato la cassaforte a muro: aprendola con una mola sono riusciti a prelevarne il contenuto, oro e gioielli, ricordi di una vita, per un valore che si aggira sui 20 mila euro. Clamoroso furto nella notte tra sabato e domenica in via dei Ciabattari a Capannori. In casa non c’era nessuno e i malviventi hanno agito a colpo sicuro.

I ladri, spaccata l’inferriata di una finestra sul retro dell’abitazione, hanno reciso i cavi della sirena di allarme e sono entrati. La gang ha esplorato tutti gli ambienti, mettendoli a soqquadro, con mobili spostati, suppellettili rovesciate e disordine ovunque. Individuato il forziere, hanno azionato una mola che si erano portati dietro. Questo potrebbe far pensare che sapessero dell’esistenza della cassaforte, ma saranno le indagini a stabilirlo. Fatto sta che hanno lavorato per diverso tempo per aprirla. I malviventi hanno prelevato monili e vari oggetti del metallo più prezioso.

La stima precisa del bottino deve essere perfezionata, ma si pensa ad una cifra che oscilla tra i 15 e i 20 mila euro. Oltre al valore economico, sicuramente ingente, c’è quello affettivo, incalcolabile. In pratica i ricordi di una vita. Davvero amara la sorpresa al rientro per i proprietari, ai quali non è rimasto altro che avvisare i Carabinieri. I militari sono arrivati immediatamente e hanno eseguito un primo sopralluogo in zona, ascoltando le vittime del colpo. Saranno probabilmente visionate anche le immagini delle telecamere stradali, per verificare l’arrivo di veicoli già segnalati. Indagini in corso.