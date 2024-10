Ladri d’appartamento in azione. Due colpi nella notte dell’ora legale

Torna l’ora solare, tornano i furti negli appartamenti. E’ accaduto l’altra sera, era accaduto lo scorso anno e anche in anni precedenti. Il buio – che arriva presto quando molte famiglie sono ancora fuori di casa – rappresenta una condizione ideale per i malviventi. I ladri sono così tornati in azione ad Abbadia San Salvatore.

Due gli alloggi di via Seggiano - si trovano poco distanti l’uno dall’altro - sono stati visitati dagli ignoti "topi". Penetrati negli appartamenti, hanno messo a soqquadro tutto ciò che hanno potuto rovistare. Rubando oggetti di valore e anche cose affettive. Con una novità: questa volta hanno rubato anche una Jeep, all’interno c’era un fucile da caccia che il proprietario aveva lasciato per breve tempo prima di sistemarlo, al rientro da una battuta di caccia. Ma i ladri lo hanno preceduto ed hanno fatto sparire auto arma, regolarmente denunciata.

Il raid dei ladri nelle abitazioni ha scatenato subito la dura reazione sui social e lo sfogo delle vittime.

"Voglio ringraziare quei delinquenti – scrive ironicamente su Facebook Cinzia Scalacci che vive in uno dei due appartamenti presi di mira dai ladri – per avermi messo a soqquadro casa. E volevo dirvi – scrive rivolgendoci direttamente ai ladri – che sono ben quarant’anni che cerco qualcosa e ancora non ci ho trovato nulla".

Un amaro sfogo che ben presto ha interessato tutto il paese riportandolo indietro di un anno quando, sempre nella notte del campio dell’ora, vennero messi a segno diversi furti nelle abitaioni. Questa volta con una variante insolita: i ladri se ne sono andati rubando un’auto forse senza sapere che dentro c’era un fucile.

"Un episodio – dice il sindaco Niccolò Volpini – che ci preoccupa. Confidiamo, come sempre, nell’operato dei carabinieri, degli uomini delle altre forze dell’ordine fiduciosi che verrà fatto tutto il possibile per stroncare, sul nascere, questi furti che feriscono al cuore le famiglie che li subiscono e infondono preoccupazione in tutti i cittadini".

Sull’accaduto sono prontamente intervenuti i carabinieri della locale Tenenza per avviare le indagini del caso. Stanno visionando i filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza nella speranza di avere indizi preziosi. Immediata la diffusione dei dati dell’auto rubata che, nel pomeriggio di ieri, sarebbe stata ritrovata in una località molto distante dall’Amiata.