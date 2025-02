Furti nelle case: ladri “incastrati“ dall’auto

La Polizia ha fermato tre albanesi accusati di ricettazione e di almeno tre furti in abitazione nell‘ultimo mese. Uno di questi è avvenuto a Lucca, altri due a Pescia e di Pisa, mentre altri episodi alle porte di Pistoia sono al vaglio degli inquirenti. L’attenzione degli investigatori della Squadra Mobile della questura di Pistoia si era concentrata su un’auto rubata. Attraverso l’analisi delle telecamere, private e cittadine, hanno individuato, a bordo di quell’auto, un soggetto già conosciuto e dedito a reati contro il patrimonio. I poliziotti hanno individuato i complici con cui ripetutamente si accompagnava ed è poi emerso che la vettura utilizzata si trovava sempre nelle vicinanze di luoghi dove erano avvenuti i furti in casa, poi denunciati dalle vittime.

Uno dei tre fermati risulta senza fissa dimora, mentre gli atri due avevano una prenotazione in un albergo pistoiese per quindici giorni, poi avrebbero lasciato l’Italia. I gravi indizi di colpevolezza raccolti e il concreto pericolo di fuga hanno comportato il fermo di polizia giudiziaria per i tre soggetti, successivamente convalidato dall‘autorità giudiziaria. Sono stati rinvenuti nella loro disponibilità numerosi attrezzi da scasso, denaro contante, indumenti idonei al travisamento del volto e due pistole a salve prive di tappo rosso. A carico di uno dei fermati risultava pendente un ordine di carcerazione di due anni emesso dalla Procura di Pisa per un furto aggravato in abitazione commesso nel 2016. Alcune delle macchine utilizzate per commettere furti, a loro volta provento di furto, sono state restituite ai legittimi proprietari.