Fugge all’alt. L’auto non era assicurata

Privo di assicurazione, intercettato dalla Municipale di Porcari e dalla Polizia provinciale, tenta la fuga sulla Romana ma gli agenti lo bloccano in via Marraccini, a pochi passi dal palazzo del Municipio. E’ accaduto ieri intorno alle 10,30. Le forze dell’ordine hanno intimato l’alt a un’auto che, invece di fermarsi, ha violato il posto di blocco dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in viale Marraccini. Una volta fermato, il conducente ha tentato nuovamente la fuga cercando di evitare la pattuglia, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo definitivamente prima che potesse ripartire. Dai primi accertamenti è emerso che l’auto era priva di assicurazione e revisione. L’automobilista, un uomo di 52 anni, è stato segnalato al prefetto, mentre l’auto è stata sottoposta a sequestro.

“Questi controlli – ha sottolineato il comandante della Municipale Gualdi, – fanno parte delle operazioni di pattugliamento congiunto con la polizia provinciale che svolgiamo regolarmente per garantire la sicurezza. Questo episodio conferma l’importanza dell’attività di presidio delle strade e la verifica del rispetto delle regole della circolazione”.

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari: “Ringrazio le forze dell’ordine per il loro efficace intervento. Questo episodio dimostra l’importanza del pattugliamento congiunto e del presidio costante del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini. Continueremo a investire su questi controlli perché Porcari resti un paese sicuro e protetto”.

Ma.Ste.