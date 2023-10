Fratres, rinnovato il consiglio direttivo

Rinnovato il consiglio direttivo Fratres di Spianate che ha confermato presidente Gisueppe Latessa e vice Paolo Gasparello. Lo storico ex presidente Luciano Savoni, ha accettato di rimanere come consigliere addetto ai rapporti con il Comune e si occuperà anche degli studi medici insieme ad Alessandro Balduini. Tra i consiglieri anche Sonia Maggi che per un errore non era stata riportata.