Fratres dalla parte del Baskin. Nuove mute per l’allenamento

Un bel regalo da parte dei Fratres di Altopascio, un gesto nobile nel periodo natalizio. Maglie e pantaloncini per potersi allenare meglio. E’ quello che ha ricevuto la squadra del Panda Baskin della cittadina del Tau che da tempo si è fatta conoscere ed apprezzare in ambito provinciale ma anche regionale con tornei ed organizzazione di eventi di vario genre.

E questo, badate bene, non soltanto per gli ottimi risultati sportivi ottenuti sinora, ma soprattutto per quelli sociali, di aggregazione, di vera inclusione, quando l’amicizia e la voglia di stare insieme rappresentano gli ingredienti principali, per così dire.

Il Baskin è nato proprio per far giocare assieme normodotati e disabili e la compagine altopascese riassume tutto ciò nella migliore delle accezioni possibili.

Quando poi una associazione come i Donatori di sangue sommano altra solidarietà, volontà vera di fornire un sostegno, allora il cerchio si chiude. Che cosa è accaduto? I Fratres hanno donato dei bellissimi completini da allenamento.

"Sono così belli che non abbiamo resistito – dichiara Gaia Stefanini per il Baskin – e quindi in amichevole abbiamo voluto indossarli immediatamente. Grazie di cuore, un bellissimo regalo. Siamo dei... Pandapandastici". Senza dubbio una bellissima iniziativa.

Ma.Ste.