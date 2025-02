Fratelli d’Italia apre la stagione congressuale

LUCCAIl coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di Lucca è pronto a dare il via al calendario di ben 21 congressi comunali, che si terranno tra febbraio e marzo. Nel corso dei congressi verranno definiti gli organigrammi locali del partito, e saranno individuati, nei comuni dove sono presenti i circoli di Fratelli d’Italia, il coordinatore ed il coordinamento comunale. "Sarà un’occasione per dare nuova linfa e nuovo impulso all’azione del partito –spiega il presidente provinciale Riccardo Giannoni (foto)– radicandola e strutturandola ancor meglio sul territorio. L’obiettivo, come sempre, è quello di rafforzare e consolidare la crescita di Fd’I, che nella nostra provincia segna già numeri importanti, sostenerne il progetto e formare una classe dirigente che possa dare buona amministrazione alle nostre comunità. Non solo, gli appuntamenti saranno un momento anche e soprattutto di confronto con iscritti e simpatizzanti perché, come abbiamo più volte sottolineato, è fondamentale per noi la condivisione di idee per essere sempre più legati al territorio ed alle sue necessità". I primi due appuntamenti saranno rispettivamente a Borgo a Mozzano questo pomeriggio alle 18.30 nella Saletta Multimediale dell’ex convento Oblate e, domani, a Forte dei Marmi a partire dalle 10 all’Hotel 1908 in Via Flavio Gioia 2. Date ed orari degli altri congressi comunali sono consultabili sulla pagina Facebook "Fratelli d’Italia - Lucca".