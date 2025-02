Frasi e foto piccanti sui social, poi il ricatto a un quarantenne

Nella rete questa volta ci è caduto un quarantenne residente in Media Valle, “avvicinato“ e poi completamente irretito sui social da una avvenente signora russa. Prima un approccio soft poi frasi decisamente più spinte e piccanti. Un gioco che sembrava innocuo e reciproco e che invece era finalizzato a una vera e propria estorsione.

O meglio una “sex estorsion“, come viene ormai definito un fenomeno particolarmente diffuso, che consiste nel minacciare la pubblicazione di contenuti sessuali, generalmente filmati o fotografie riguardanti la vittima, spesso carpiti proprio attraverso contatti in rete o comunicazioni via social, magari derivanti da relazioni virtuali con uomini o donne in effetti mai conosciuti di persona. Una volta acquisito il materiale la persona malcapitata viene minacciata di vedere pubblicate le sue foto oppure, ancora peggio, che vengano diffuse ai suoi contatti rilevati dalle rubriche social.

Una brutta avventura piovuta addosso al malcapitato quarantenne che si era visto estorcere a più riprese una somma di oltre 4mila euro. E non era finita, chissà quando le richieste di denaro sarebbero mai effettivamente cessate.

A quel punto l’uomo, esasperato dalle continue richieste di soldi, si è rivolto ai Carabinieri di Bagni di Lucca. All’esito delle indagini svolte dai militari della locale Stazione sono stati identificati i 5 presunti responsabili; quattro uomini residenti in Campania più una quarta complice di nazionalità russa, identificati proprio grazie alla ricostruzione dei flussi del denaro estorto. A questo punto tutti e cinque dovranno rispondere di estorsione.