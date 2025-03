La coda dal maltempo. Frane e smottamenti, strade chiuse e disagi

Valle del Serchio (Lucca), 17 marzo 2025 – Non si fermano le emergenze legate al maltempo in Valle del Serchio, dove nella notte tra sabato e ieri sono ripartite le segnalazioni alla centrale operativa dei vigili del fuoco per nuove situazioni critiche, frane e smottamenti, che hanno interessato diverse viabilità comunali e provinciali. Chiusa nella notte di ieri, per una frana che si è riversata sulla carreggiata, la SP 56 al km 7+200 tra i borghi di Vitiana e Tereglio, frazioni del comune di Coreglia Antelminelli. Qui, dopo il primo intervento dei vigili del fuoco della sede distaccata di Orto Murato del Comando Provinciale di Lucca, sono al lavoro le maestranze della Provincia per il ripristino. Dalle ultime informazioni sembrerebbe interdetta al transito la strada per Tereglio, con Vitiana comunque raggiungibile, anche se su vie alternative particolarmente strette.

Sempre nella notte un nuovo smottamento ha interessato ancora la Chifenti-Corsagna, dove nel primo pomeriggio di ieri, grazie al lavoro notturno e della mattinata degli operai comunali di Borgo a Mozzano, è ripreso il transito con un senso unico alternato a vista, data l’esiguità del tratto interessato. A senso unico alternato e regolato da semaforo anche la strada regionale in prossimità di Calavorno, riaperta ieri mattina, e la SS12 del Brennero.

Più seria, invece la situazione presente nel comune di Sillano Giuncugnano, dove un importante movimento franoso ha interessato alle prime luci dell’alba di ieri la strada tra Sillano e la frazione di Villa Soraggio. In questo caso, la potenza e l’entità della frana ha causato un parziale cedimento di una corsia, con diverse località e le frazioni di Villa Soraggio, Brica, Metello e Camporanda raggiungibili soltanto dalla viabilità alternativa dell’Orecchiella. A informare pubblicamente sullo stato della viabilità in questione è stato il sindaco di Sillano Giuncugnano, Marco Reali, intervenuto prontamente dopo la segnalazione. Con lui sul posto, transennato in attesa di ulteriori verifiche tecniche e strutturali, i vigili del fuoco, gli assessori con i tecnici comunali e un geologo per una prima analisi sulle direttive da mettere in campo per il ripristino e la messa in sicurezza dell’area. Ordinanza, dunque, per la chiusura al transito della strada di accesso alla Valle di Soraggio, mentre oggi, grazie anche al previsto miglioramento delle condizioni meteorologiche, si potrà lavorare alla ricerca di una soluzione.

Fiorella Corti