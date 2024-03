Francesco Zavattari ancora in Cina, ambasciatore di colore e design

Anche quest’anno la Cina ha richiesto la presenza di Francesco Zavattari (nella foto) quale ambasciatore del colore e del design italiano insieme a Cromology, nell’ottica di diffondere bellezza in un intreccio costante fra tecnica ed emozione. L’artista si trova infatti attualmente impegnato in un tour di due settimane che prevede la sua partecipazione in conferenze pubbliche presso importanti fiere a Shanghai e Pechino in qualità di testimonial; oltre a questo, è sua la firma degli spazi espositivi di VeryLux, distributore ufficiale in Cina per i marchi MaxMeyer e Viero Decoratives.

Continua, dunque, il lavoro in sinergia con Cromology e con il suo Color Design Center in termini di consulenza cromatica. Ancora una volta, in Cina, verrà veicolata l’Emozione Cromatica dell’Anno, palette di colori volta a ispirare le persone alla ricerca delle combinazioni preferite, di cui il partner VeryLux segue costantemente la tendenza andando via via a diffondere le varie armonie attraverso i suoi canali fisici e digitali.

Quest’anno è la volta di “H-24“, una tavolozza di tre toni armonicamente concepiti, non ideati solo per le pareti di casa, ma anche vera e propria ispirazione trasversale che dall’interior design arrivi ad abbracciare anche altri elementi della vita quotidiana come l’arredamento, l’abbigliamento e molto altro. Quest’anno la proposta di Zavattari si è dunque evoluta indicando già nel nome la precisa vocazione per cui è stata creata: essere presente, attraverso i propri colori, ogni giorno, H-24.