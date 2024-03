Botte a Francesca De André: va avanti il processo all’ex fidanzato

Lucca, 14 marzo 2024 – Stavolta non c’è stato nessun commento sui social da parte di Francesca De André, ma il processo nei confronti del suo ex fidanzato, Giorgio Tambellini, procede spedito.

Si è tenuta ieri, infatti, al tribunale di Lucca, un’altra udienza per il processo che vede protagonista il lucchese, ex comapagno del noto volto della tv italiana, accusato di averla brutalmente picchiata in un residence di Lammari.

I fatti risalgono all’aprile del 2022, nel capannorese. I due, che alloggiavano in un residence a Lammari, stavano litigando in maniera furibonda a tal punto che una vicina di casa, sentendoli, pensò bene di chiamare i carabinieri. Quando i militari arrivarono, trovarono la 32enne con tumefazioni al volto e sulle braccia, che le valsero 21 giorni di prognosi. In seguito a quella vicenda, a maggio del 2022, a Tambellini venne notificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa famigliare.

«Ero a terra, il sangue usciva da ogni parte del mio corpo – aveva raccontato all’epoca la ragazza nell’intervista a “Chi“ – . Ricordo una serie di calci in testa uno via l’altro, poi il vuoto. Ho aspettato a sporgere denuncia fino a quando non ne potevo più".

Il processo nei confronti del quarantenne Tambellini, figlio di un imprenditore lucchese, accusato maltrattamenti e lesioni, è iniziato lo scorso 8 giugno. Nel corso delle varie udienze sono stati sentiti i testimoni, e si sono andati a ricostruire tutti i tasselli di quella relazione che, iniziata in televisione, è finita sui banchi del tribunale, dopo che Francesca De André ha denunciato le violenze subite dall’ex compagno nel corso dei mesi.

La nipote dello storico cantante genovese è sempre stata presente in aula a ogni udienza, e anche ieri non ha fatto mancare la sua presenza.

Davanti al colleggio presieduto dal dottor Riccardo Nerucci, nella giornata di ieri, è stato ascoltato il padre di Tambellini, che ha raccontato di come la relazione tra il figlio e la De André fosse turbolenta, con vari litigi, ma che non si fosse mai accorto di situazioni oltre il limite. Intervenuto anche un consluente della parte civile, che ha depositato una relazione.

La prossima udienza è stata fissata per il 3 aprile, quando verrà ascoltato l’imputato e si terrà poi la discussione finale.

Iacopo Nathan