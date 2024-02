Frana di via di Castagnori, ripristino con 108 pali

L’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani e i tecnici comunali mercoledì si sono recati al cantiere per il ripristino di via di Castagnori nel tratto a poca distanza dal crinale collinare e dal confine con la frazione di Pieve Santo Stefano, dove si era verificata una frana. “Si tratta di un cantiere complesso e assai oneroso – dichiara l’assessore Buchignani - In questo momento gli operai stanno provvedendo ai carotaggi e all’inserimento di 35 pali di acciaio della profondità di 9 metri che, assieme a un sistema di tiranti sotterranei, consolideranno il movimento franoso a monte della strada. A valle della strada dovranno essere messi in opera altri 73 pali con le relative strutture di collegamento e contenimento. Il cantiere sta proseguendo secondo i tempi stabiliti e, se non ci saranno imprevisti, sarà concluso all’inizio del prossimo autunno”. L’opera avrà un costo complessivo di 600mila euro interamente a carico del Comune di Lucca.