Frana ai Canti di Geppone. Altolà anche di Fratelli d’Italia

CAPANNORI"Matraia ha bisogno di maggiori attenzioni da parte dell’amministrazione!". Esordiscono così Matteo Petrini e Lido Moschini, consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, in merito alla frazione e dove una frana ha bloccato la strada obbligando chi sta nella parte alta del paese a passare dalla strada del centro. "Una strettoia denominata Canti di Geppone impedisce ai mezzi di soccorso e a quelli pubblici di passare, proprio nei giorni scorsi, fortunatamente – continuano Petrini e Moschini – è stato un incidente di poco conto, un principio d’incendio di una macchina per il quale sono dovuti intervenire vigili del fuoco e ambulanza che, vista la frana, hanno dovuto raggiungere il luogo dell’ incidente a piedi. La domanda sorge spontanea: se avesse preso fuoco una casa o una persona si fosse sentita male e avesse avuto bisogno di un intervento urgente, cosa sarebbe successo? Senza contare il disagio per le famiglie che devono portare i figli fino alla parte bassa del paese per prendere il pullman per andare a scuola".

M.S.