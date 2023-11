Foto, selfie e autografi con lo chef. Mattinata da superstar in centro

"Ho lasciato i figli a scuola e son corsa qui, Borghese non me lo potevo perdere". L’attesa per l’arrivo del programma Sky “4 Ristoranti“ in città è salita sempre più nelle ultime ore, con i tantissimi fan dello show che hanno iniziato a investigare su quale locale sarebbe potuto rientrare nella competizione. Dopo la lunga riserva e i primi rumors che sono trapelati nelle scorse ore, in tantissimi ieri mattina si sono riversati all’esterno del ristorante Stella Polare di piazza Napoleone, in attesa dello chef più famoso della televisione italiana.

L’appuntamento, più o meno segreto, era per l’ora di pranzo, con la classica scena dell’arrivo dei concorrenti davanti al locale, ma già da diverse ore prima erano chiari gli indizi di un imminente arrivo di Borghese, come la presenza di forze dell’ordine o furgoni con qualsiasi tipo di strumentazione all’esterno del locale. E con loro, piano piano, aumentavano i curiosi, in attesa di vedere dal vivo un “ciak“ e scoprire il dietro le quinte del programma.

Mentre la piccola folla continuava ad aumentare, tra i mezzi è sbucato anche il classico “van dai vetri oscurati“, un vero e proprio must di 4 Ristoranti, che si è parcheggiato proprio in piazza Grande, facendo uscire in tutto il suo splendore Alessandro Borghese. Classico capello sbarazzino, un lungo cappotto grigio, gillet in denim, sciarpa rossa e scarpe turchesi.

A rompere il ghiaccio una battuta: "Ammazzi quanti siete, mo’ arrivo", accompagnata da un grande sorriso. E così ha fatto, dopo aver sbrigato le ultime pratiche tecniche con i suoi collaboratori, la star si è completamente dedicata ai suoi fan, prestandosi a foto, autografi, selfie e chi più ne ha più ne metta. Mentre aumentava sempre più il numero di persone in attesa di incontrare e toccare Borghese, dall’interno della Prefettura è uscita una scolaresca in gita, con decine bambini che non ci hanno pensato neanche un secondo. Tutti con i diari e penne in mano, pronti a farsi autografare il primo pezzo di carta trovato dentro le cartelle. "Ma tu sei quello della televisione?" chiede un bambino con gli occhi sgranati, "Proprio io", risponde sorridente Borghese, che non si è certamente tirato indietro, sorridendo e salutando tutti i piccoli.

Prima dell’inizio ufficiale delle riprese anche i saluti istituzionali, con il sindaco Mario Pardini a fare gli onori di casa insieme ad alcuni membri della giunta tra cui gli assessori Santini, Pisano, Consani e Granucci.

Finito l’improvvisato meet&greet, però, il cuoco si è calato completamente nella parte della star televisiva, pregando tutti di allontanarsi e lasciare spazio per la prima ripresa lucchese del suo 4 Ristoranti. E non poteva che iniziare con uno dei suoi cavalli di battaglia: "Ristoratori, eccoci qua".

Iacopo Nathan