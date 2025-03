"Fossi senza manutenzione a Capannori"

Da tempo, successivamente a eventi meteorologici complessi – come quello avvenuto giorni fa tra Capannori e Porcari – c’è chi punta il dito nei confronti della cattiva manutenzione del cosiddetto reticolo minore: fosse, canali, e percorsi d’acqua interpoderali che un tempo erano saggiamente manutenuti e che oggi, invece, lasciano a desiderare.

Lo spunto è dato da alcuni abitanti di Capannori, nella zona della via Romana, nei pressi del cimitero della frazione capoluogo. I quali fanno notare come alcune fossette abbiano ormai perso la loro funzione.

"Le fosse in questione – afferma un cittadino che abita in zona – erano state ben realizzate, addirittura attraverso la posa in opera di due piccole pareti in cemento tali da garantirne scorrimento e pulizia; parliamo di 50 anni fa, poi è calato il declino: sono cresciuti gli alberi che con le radici hanno divelto i manufatti facendo perdere alle fosse la loro pervietà".

Secondo il cittadino "queste fosse riuscivano a trasportare l’acqua fino alla frazione di Paganico e oggi assistiamo al loro degrado: se devono intervenire i proprietari oppure il Consorzio di Bonifica non è dato saperlo,l’unica cosa certa – conclude – è che l’importanza di questo reticolo minore non è presa nella giusta considerazione".

E questo che viene segnalato dalla via Romana di Capannori è un problema senz’altro abbastanza diffuso anche in altre zone della lucchesia.