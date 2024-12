Fosber in festa, ospite d’onore il pastry chef Damiano Carrara

Fosber celebra il Natale al Real Collegio, con una serata all’insegna dell’eccellenza e della convivialità con la partecipazione di Damiano Carrara. Una cornice prestigiosa per un’occasione speciale. La multinazionale leader nella produzione di macchine e linee complete per il cartone ondulato, ha festeggiato insieme ai dipendenti nella serata di venerdì.

La serata, che ha riunito dipendenti e collaboratori in un clima di festa, è stata caratterizzata da momenti di grande allegria, buon cibo e una sorpresa d’eccezione, ossia la partecipazione del Pastry Chef Damiano Carrara. Originario di Lucca e noto al grande pubblico per trasmissioni di successo come Bake Off Italia, Cake Star e Ricette di un Sognatore, nonché vincitore di Pechino Express, lo chef è uno dei volti più amati della cucina italiana, celebre anche a livello internazionale grazie alla sua esperienza come pasticcere e imprenditore di successo.

Durante l’evento, ha incantato i presenti con uno show cooking spettacolare, svelando i segreti delle sue creazioni e coinvolgendo il pubblico con il suo entusiasmo e la sua passione per la pasticceria.

Tra aneddoti personali e curiosità professionali, Carrara ha saputo creare un’atmosfera unica, rendendo la serata ancora più speciale per tutto il team Fosber e creando un’occasione speciale di dialogo e ispirazione.

L’evento è stato anche l’occasione per celebrare i risultati raggiunti nel 2024 e guardare con ottimismo al futuro.

“Lucca è la città che ci accoglie – ha commentato il Ceo Marco Bertola – e abbiamo voluto celebrare qui la festa di Natale con un ospite speciale, in una delle città più belle del mondo.”

Concludendo poi con un augurio speciale: “Con questo spirito di unione e celebrazione, auguriamo a tutti un Natale sereno e un 2025 ricco di soddisfazioni”.