Forza Italia: ”Noi vicini alle istanze dei negozi”

Il segretario provinciale di Forza Italia, Carlo Bigongiari, ha incontrato i vertici di Confcommercio (presidente Rodolfo Pasquini e Dante Pieroni). E’ stato un faccia a faccia sui principali problemi che la categoria vive sul nostro territorio, e che ha rappresentato una ulteriore tappa del tour che il responsabile del partito (accompagnato da alcuni membri della giunta esecutiva azzurra) sta portando avanti nelle ultime settimane. Tra gli argomenti affrontati, quello relativo alla necessità di una tutela dei negozi di tradizione rimasti all’interno dei centri storici, a partire dal capoluogo, e nelle frazioni. Che oltre a rappresentare l’identità del tessuto economico hanno anche un valore culturale e sociale.

Frai temi toccati, uno che sta particolarmente a cuore alla Confcommercio, ovvero lo studio di fattibilità sul possibile ritorno del mercato ambulante bisettimanale dentro le Mura. Ma anche le necessità di lavorare ad u adeguamento della viabilità per la Valle del Serchio e la Garfagnana nonchè un’attenzione particolare allo sviluppo della Versilia. Forza Italia ha ribadito il proprio impegno a portare avanti alcune delle istanze sottoposte dalla Confcommercio, sottolineando come la giunta Pardini a Lucca stia mettendo particolare impegno nella realizzazione di manifestazioni che abbracciano anche i periodi di bassa stagione, per attirare non solo turisti ma anche i lucchesi non piu’ abituati a frequentare il loro centro storico. Così come l’avvio del progetto riguardante la valorizzazione delle botteghe di paese.

“Sono soddisfatto dell’esito dell’incontro con i vertici della Confcommercio - sottolinea Bigongiari - c’è sintonia con i suggerimenti ricevuti dall’associazione di categoria, e Forza Italia non farà mancare il suo impegno nelle amministrazioni comunali della provincia governate dal centrodestra, così come negli enti locali in cui il partito si trova all’opposizione e ha un ruolo di pungolo nel difendere gli interessi dell’economia reale”.