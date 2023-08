Concerto stellare alla Fortezza delle Verrucole coi “40 Fingers”

San Romano in Garfagnana (Lucca), 8 agosto 2023 – In uno scenario fiabesco, che loro stessi hanno definito incredibilmente magico, Matteo Brenci, Emanuele Grafitti, Andrea Vittori, Enrico Maria Milanesi, i musicisti del gruppo “40 Fingers”, hanno fatto risuonare magistralmente le loro note dall’alto della Fortezza delle Verrucole e per tutta la Valle. Il fenomenale quartetto italiano di chitarristi si sta facendo apprezzare in tutto il mondo, per loro oltre 90 milioni di contatti solo su YouTube e Facebook.

Una serata, quella di ieri, molto fresca a San Romano in Garfagnana, ma che i quattro chitarristi hanno saputo immediatamente *riscaldare coinvolgendo il tanto pubblico presente, tutto esaurito lo spazio a disposizione in Fortezza, presentando con le loro chitarre classiche melodie molto conosciute e amate. Dalla loro versione di “Bohemian Rhapsody”, applaudita dagli stessi Queen che l’hanno inserita nel sito ufficiale, a quelle di “Sultans of Swing”, “Sound of Silence”, fino ai temi tratti dalle più amate colonne sonore.

La passione condivisa dai quattro per il mondo del cinema e delle serie tv e per le loro musiche ha fatto sì che si cimentassero anche in una serie di originali arrangiamenti di famose colonne sonore, tra cui la loro versione a “40 dita” dei due momenti principali di “Star Wars” e “L’ultimo dei Mohicani”, un sensazionale medley della Disney e il recentissimo medley da “Harry Potter”, con alcune delle musiche scritte sempre dal grande John Williams.

Il concerto alla Fortezza delle Verrucole Archeopark fa parte del calendario di spettacoli “Mont’Alfonso sotto le stelle”, nato dalla sinergia tra Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Comuni di Castelnuovo di Garfagnana e San Romano in Garfagnana, Unione Comuni della Garfagnana, Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, Studium 1984-Fortezza Verrucole Archeopark, PRG e Amandla Productions. “Mont’Alfonso sotto le stelle” continuerà giovedì 10 agosto alla Fortezza di Mont’Alfonso di Castelnuovo di Garfagnana con lo spettacolo “Vado a vivere con me” di Jonathan Canini.

(Fotogallery e video “Foto Borghesi”) Fiorella Corti