Forlì-Tau Altopascio, sfida d’alta quota: per la prima volta allestito un bus dei tifosi amaranto

Non sarà decisiva per la vittoria finale del campionato perché mancheranno ancora 12 gare, ma certamente, nel caso del successo di una o dell’altra, uno scossone alla classifica lo darà di sicuro. La partita del “Morgagni“ (uno stadio da C) di domenica prossima fra il Forlì e il Tau Altopascio, entrambe leader a quota 48 punti, insieme al Ravenna, della serie D girone D, è attesissima sia nel capoluogo romagnolo sia nella cittadina del Tau.

Per la prima volta in assoluto da quando il Tau ha militato in Eccellenza prima e nel Nazionale Dilettanti poi, viene allestito un bus che domenica mattina si metterà in partenza per seguire la squadra. Circa 50 tifosi amaranto saranno presenti a sostenere Motti e compagni. In precedenza molte le auto private in alcune trasferte, stavolta la tifoseria si organizza.

Il match del 6 aprile contro il Ravenna, visto l’afflusso degli ospiti, potrebbe giocarsi non ad Altopascio. Vedremo. Per domenica il pullman partirà alle 9 da piazza Croce, di fronte all’edicola Regoli. Per gli ultimi posti liberi e per conoscere il costo della gita è possibile contattare il 328.2695317. Il settore riservato ai sostenitori amaranto sarà la gradinata. E’ possibile acquistare il tagliando online o ai punti vendita sino alle ore 12 del 2 febbraio. Il costo del biglietto è di 10 euro, esclusi i costi di prevendita. L’accesso al settore gradinata ospiti dello stadio “Morgagni“ avverrà attraverso via Campo di Marte, con apertura dei cancelli un’ora antecedente l’inizio della sfida.

