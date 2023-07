Fondazione BmL al femminile Sono più le donne degli uomini

Si è insediato, tra conferme e nuove nomine, il nuovo Consiglio di Indirizzo della Fondazione Banca del Monte che resterà in carica per i prossimi cinque anni. Tra i primi, Raffaello Ciucci, docente di Sociologia all’Università di Pisa; Franco Baccelli, direttore amministrativo di una multinazionale del settore cartario; Lelia Parenti, avvocato, già presidente dell’Ordine di Lucca; Selvaggia Schiavi, manager d’orchestra. Entrano invece per il primo mandato: Massimo Bonino, restauratore specializzato all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze; Maria Bruna Caproni, presidente onorario della Fondazione Pascoli e attiva da molti anni nel volontariato; Barbara Caterini, laurea e dottorato di ricerca in scienze agrarie, dirigente scolastico; Simone Giusti, direttore di produzione di spettacoli musicali; Fulvio Mandriota, che ha svolto funzioni amministrative in aziende private e ricoperto incarichi di amministratore pubblico; Adriana Pieroni, laureata in scienze agrarie, che si è occupata a lungo di scuola, cultura e volontariato per conto dell’Unione dei Comuni della Garfagnana; Luisa Torre, avvocato iscritto nell’elenco egli amministratori di sostegno del Tribunale, socio dell’Osservatorio Nazionale per il Diritto di famiglia.

Il consiglio di Indirizzo è composto da 11 membri, escluso il Presidente della Fondazione, che lo presiede senza diritto di voto. È stato rinnovato per sette undicesimi e per la prima volta la percentuale di donne è maggioritaria. La designazione viene effettuata mediante la proposizione di una terna di candidati da parte di soggetti o gruppi di soggetti rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all’attività istituzionale della Fondazione, all’interno delle quali il consiglio di Indirizzo uscente è chiamato a scegliere. Il Consiglio di Indirizzo ha competenza sulla determinazione degli obiettivi e dei programmi della Fondazione, nonché sulla scelta dei criteri di priorità per raggiungere gli obiettivi e realizzare i programmi e dei criteri per la verifica dei risultati.